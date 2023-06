Na koncercie w Nawrze będą powody do uśmiechu. Podwójne!

Dowcip we dwoje

To nazwisko, którego nie trzeba przedstawiać - znany i lubiany pianista, któremu ogromną popularność przyniosła m.in. „Filharmonia Dowcipu”. W Nawrze artysta zaprezentuje się w towarzystwie Małgorzaty Krzyżanowicz, wiolonczelistki. Artyści zaprezentują program "Nawrzańskie Echa - Koncert Fortepianowy pod Gwiazdami".

Organizatorzy zapowiadają popis wirtuozerii muzycznej, żart słowny, muzyczny, złośliwe parodie kompozytorów, obserwacje obyczajowe, delikatna pikanterię, a nade wszystko autoironię. A zatem usłyszymy wszystko to, co stało się znakiem firmowym Waldemara Malickiego.

Pomysłodawcami przedsięwzięcia są Fundacja Kraj Wspaniały oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu.