Toruń. Dwa miesiące po otwarciu na rondzie przy Warneńczyka wyłączono jeden pas. Tworzą się korki

Bezpieczeństwo w Toruniu

Ronda poprawiają bezpieczeństwo jazdy i niwelują zatory na ulicach. Nic dziwnego, że w Polsce powstają jak grzyby po deszczu. W Toruniu również.

Rondo u zbiegu ulic Warneńczyka, Grudziądzkiej i Bażyńskich powstało przy okazji inwestycji tramwajowej i było przez kierowców chwalone. Po dwóch miesiącach od 26 czerwca wyłączono jednak z użytku wewnętrzny pas i na miejsce wróciły korki. Na szczęście - na krótko.

- Musieliśmy wykonać prace przy sieci kanalizacyjnej - wyjaśnia Magdalena Kujawa, kierowniczka działu marketingu MZK Toruń. - Planujemy zakończenie prac najpóźniej w piątek, 30 czerwca

Rondo na skrzyżowaniu ulic Warneńczyka, Grudziądzkiej i Bażyńskich to dobitny przykład, jak dobre jest to rozwiązanie. O ile nie ma remontu, ruch jest tu płynny o każdej porze, jeździ się bezpieczniej. To wielka poprawa w porównaniu z sytuacją sprzed budowy ronda. Jest to rondo turbinowe. To takie z dwoma pasami ruchu - na wjeździe na nie samochody są kierowane do odpowiedniego wylotu.