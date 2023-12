Na lewobrzeżu przybędzie 10 kamer. Zobacz, gdzie będzie bezpieczniej

Aż dwie z nich zamontowane zostaną na Szkole Podstawowej nr 15, ale z różnych stron. Bezpieczniej będzie również na niektórych ulicach, placach zabaw i parkingach.

Zapytanie ofertowe o wysokości do 130 tysięcy złotych złożył Wydział Ochrony Ludności. Ze złożeniem papierów trzeba się pośpieszyć - wydział czeka na nie tylko do 22 grudnia, do godziny 12. Zwycięzca przetargu będzie miał 50 dni od podpisania umowy na przygotowanie dokumentacji projektowej.