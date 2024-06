Najwyższy, najdłuższy, najmniejszy... Tak wygląda architektura Torunia czasów PRL Daniel Ludwiński

Powstały w latach 1969-1972 hotel miał być i rzeczywiście był prawdziwą dumą "Orbisu".- Został ciekawie wkomponowany w sąsiedztwo Książnicy Kopernikańskiej i Osiedla Młodych. Jest dobra kompozycja, są też dobre skróty perspektywiczne - wszystko miało być widoczne już od momentu, gdy zjeżdżało się z mostu drogowego w Al. 700-lecia. „Orbis” traktował ten hotel jako jedną ze swoich najlepszych realizacji w całej PRL. Doceniano także neony projektu Eweliny Szczech-Sawickiej. W środku nie brakowało drogich materiałów, w tym marmurów, boazerii, do tego dochodziły egzotyczne rośliny, które także miały dawać namiastkę prestiżu. Helios był popisem „Orbisu” i Przedsiębiorstwa Budowlanego - nie kryje dr Emilia Ziółkowska-Ganc. Michał Kokot Zobacz galerię (11 zdjęć)

Gdzie w Toruniu znajduje się najwyższy budynek powstały w czasach PRL? Gdzie jest taki, który zasługuje na miano najdłuższego? Co wzbudziło największe kontrowersje i wzbudza je do dziś? Niedawne spotkanie w Centrum Sztuki Współczesnej przyniosło wiele ciekawych opowieści o architekturze Torunia czasów słusznie minionych, więc z przyjemnością do niego wracamy.