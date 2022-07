Nasz "Hobbit" i "Kafka". W czym toruńskie księgarnie wygrywają z konkurencją? Przekonajcie się! Sara Watrak

Jak w dobie sieciówek i internetu przyciągnąć klienta do niezależnych księgarni stacjonarnych? - My po prostu bardzo dużo czytamy. Nie musimy, ale to nam sprawia przyjemność – tłumaczy tajemnicę sukcesu księgarni "Hobbit" właścicielka, Sława Jędrzyńska-Chudzińska.