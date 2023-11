Nawet 4000 złotych wyrównania dla emerytów! Wszystko przez źle wyliczone świadczenia. Co z odsetkami?

Źle wyliczone emerytury - kogo dotyczą?

Każdego roku kilkaset tysięcy Polaków uzyskuje prawa emerytalne. Zwykle decydują się oni na to, aby od razu przejść na emeryturę. Nie zawsze jest to jednak dobra decyzja. Czasem warto wstrzymać się ze…

Decyzja TK

Przepisy dotyczące wysokości emerytury wskazywały, że do 1 stycznia 2013 roku senior, który przeszedł na wcześniejszą emeryturę, po osiągnięciu wieku emerytalnego miał pomniejszane świadczenie o wartość tej części składek, którą pobrał właśnie na tej wcześniejszej emeryturze. W 2019 roku Trybunał Konstytucyjny zakwestionował ten element przepisów - odnosił się on zaś do osób urodzonych w 1953 roku, więc to w ich szczególnym interesie jest odzyskanie tych środków pieniężnych.