Niebezpiecznie na toruńskim Rubinkowie. Rodzice wożą dzieci pod szkołę osiedlowymi chodnikami

- To, co mogę teraz zrobić, to prosić rodziców o rozwagę i przekonywać, że takie podjeżdżanie pod szkołę jest niebezpieczne. Rozesłałem pismo z prośbą o unikanie podwożenia dzieci po chodnikach i spotkało się ono z pozytywnym przyjęciem - dostałem już wiele odpowiedzi, że rodzice się z tym zgadzają. Nie mam jednak sposobności, żeby przekonać do takiego myślenia wszystkich. Są tacy, którzy uważają, że powinna być zagwarantowana możliwość podjechania pod samą szkołę. Problem jest złożony, ale z całą pewnością rozumiem mieszkańców. Chodzi zresztą nie tylko o ich bezpieczeństwo i unikanie sytuacji, gdy ktoś jeździ im pod klatkami, ale także o bezpieczeństwo samych dzieci, bo strach je wypuszczać ze szkoły. Zrobiłem tyle, ile mogłem zrobić. Według mnie problem jest już mniejszy, choć widzę, że wciąż zdarzają się samochody, które podjeżdżają do szkoły pod klatkami. Trzeba z tym koniecznie walczyć, natomiast myślę, że będzie dużo lepiej, gdy zostanie udrożniona droga w rejonie powstającego parkingu park&ride - twierdzi dyrektor szkoły.