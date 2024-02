Niebezpiecznie w Kaszczorku. Zamknięty został drewniany most

Wnioski z raportu: most w Kaszczorku trzeba zamknąć

Z raportu, który otrzymał Miejski Zarząd Dróg, wynika, że jeden z obiektów inżynierskich ma uszkodzenia mogące powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników. To drewniany most nad Drwęcą, na granicy Torunia i gminy Lubicz, między Kaszczorkiem a Złotorią.

- Zleciliśmy wykonanie poszerzonej ekspertyzy mostu, która pokaże jego faktyczny stan. Jej wyniki mają być znane na koniec marca obecnego roku. Do tego czasu most na pewno będzie zamknięty - wyjaśnia Agnieszka Kobus-Pańsko, rzecznik prasowy MZD w Toruniu.

Znajdująca się w pobliżu ulicy Turystycznej przeprawa jest atrakcją turystyczną i rekreacyjną. Można z niego podziwiać zakole Drwęcy. Przede wszystkim to atrakcja historyczna, wpisana do rejestru zabytków, jedyny tego typu obiekt w regionie. O obecnej porze roku pieszych i rowerzystów nie bywało tu wielu. Co innego wiosną i latem. W najbliższych miesiącach przyjdzie im korzystać ze znajdującego się obok mostu betonowego, pochodzącego z lat 70. XX wieku.

Most w Kaszczorku: wiele remontów przez 131 lat

Przypomnijmy, że w 2013 roku doszło do pożaru mostu. Rok później został doraźny wyremontowany. Wymieniono w nim barierki, uszczelniono przyczółki, zaimpregnowano konstrukcję. Wiadomo było jednak, że most potrzebuje kapitalnego remontu.

Pojawiła się nawet kontrowersyjna koncepcja z zastąpieniem historycznej przeprawy konstrukcją łukową, podobną do łuków mostu imienia generał Elżbiety Zawackiej, z podwieszaną kładką kompozytową. Z tego pomysłu MZD się wycofał. Postawił na montaż nowych, drewnianych pokładu i poręczy. Filary mostu miały zostać zastąpione łukami opierającymi się na przyczółkach pod przeprawą.

Taki zakres robót mostowych został uzgodniony z konserwatorem zabytków. Remont mostu miał być przeprowadzony z gminą Lubicz. Połowa przeprawy jest jej - granica między samorządami przebiega osią rzeki. Remont miał być sfinansowany ze źródeł zewnętrznych. Te plany nie zostały zrealizowane.

Dodajmy, że drewniany most między Kaszczorkiem i Złotorią został oddany do użytku w grudniu 1893 roku. Wcześniej między brzegami Drwęcy kursował w tym miejscu prom. Most miał ożywić tereny leżące przy granicy niemiecko-rosyjskiej. Pierwszy remont kapitalny przeszedł pięć lat po otwarciu, kolejny - w roku 1914. W roku 1926 został zbudowany praktycznie od nowa. We wrześniu 1939 roku został wysadzony w powietrze przez wycofujące się oddziały Armii Pomorze. Potem go odbudowano.