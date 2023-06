Nienartowicz: Można wątpić, czy radny tą akcją zapunktował w toruńskim elektoracie

To już nie tydzień, ale prawie dwa, jak zarząd województwa kierowany przez marszałka Całbeckiego dostał absolutorium.

Obejrzyj wideo: Nowe rondo w Toruniu

Wspierający marszałka w sejmiku radni KO i PSL byli za, ci z PiS – przeciw. Czyli do bólu przewidywalnie. Na mniej niż pół roku przed wyborami nie może jednak być inaczej. Nawet uznanie radnych PiS dla marszałka za wspieranie przedsięwzięć kościelnych nie może w takich okolicznościach ich postawy złagodzić.

Poza tym czujni obserwatorzy zauważyli, że i marszałek Całbecki wygasza koncyliacyjność. A jeszcze w kwietniu nie był zadowolony, gdy podczas wizyty przewodniczącego Tuska poseł Myrcha, czyli partyjny kolega z PO, witał tegoż i innych gości w „mieście piernika, Rydzyka i Kopernika”. Bo uznał to za niepotrzebne dzielenie ludzi. Jednak niedawno, podczas konferencji o kolei dużych prędkości, nie krył zawodu, że nie przybyli na nią samorządowcy z regionu. I nawet stwierdził, że nie przyjechali, bo akurat na tym spotkaniu kartonowych czeków od ludzi z PiS-u nie dostaną. No i nieco przed tygodniem wystąpił marszałek z rady od samorządu działającej u boku prezydenta Dudy. To w proteście przeciwko jego podpisowi pod ustawą o powołaniu wiadomej komisji.

Tak, tak – kampania wyborcza ma swoje wymogi. Pokazuje to też radny Przybylski z sejmiku województwa. No i z PiS-u, rzecz jasna. We wspomnianym głosowaniu nad absolutorium dla zarządu województwa kierowanego przez marszałka Całbeckiego nie uczestniczył. Akurat prowadził spotkanie w ratuszu z ministrem Cieszyńskim od cyfryzacji. Za to kilka dni później przypuścił atak na marszałka. Za finansowanie spektaklu o śmierci o Janie Pawle II, pokazanego w ramach festiwalu "Kontakt". W jego ocenie – z obscenicznym scenami. Można wątpić, czy radny Przybylski tą akcją zapunktował w elektoracie toruńskim i okołotoruńskim. Bardziej możliwe, że podniósł swoje notowania gdzie indziej. Na Nowogrodzkiej. I jest większa szansa na tzw. biorące miejsce na liście kandydatów do Sejmu w jesiennych wyborach.

Co do przewidywalności polityków, to więcej niż pewne było, że w sprawie teatralno-marszałkowskich tyrad ludzi PiS głos zabierze radny Lenkiewicz z KO. No i wystąpił z koleżanką i kolegami. Nie było za to reakcji posłanki Scheuring-Wielgus. A przecież teatr jest jej tak bliski! Aż chce się zapytać: jak żyć, pani posłanko, bez pani opinii, jak żyć??? Choć oczywiście bardzo łatwo przewidzieć, jaka by była.

Nie brakowało ostatnio zaniepokojonych losem poseł Michałek. Jej partia, czyli Porozumienie, zaliczyła przecież kolejne nieporozumienie. Bo po kilku miesiącach pożycia skończyło się porozumienie Porozumienia z Agro-Unią. Teraz wielu wieszczy porozumienie Porozumienia z PSL-em i Polską 2050. Na szczęście z elektoratem poseł Michałek porozumiewa się w internetach. Zdawała ostatnio meldunki z festynów. Na przykład tego zorganizowanego w „dwójce” na Jakubskim, w której przez kilka lat uczyła biologii. No, a w niedzielę manifestowała w stolicy. I pomyśleć, że ledwie dwa lata temu poseł Michałek do głowy by nie przyszło, że przeciw tej ekipie rządzącej może protestować.

Zameldował swą obecność w Toruniu poseł Kwiatkowski. Ten, który z Lewicy przez PPS dotoczył się do koła Lewicy Demokratycznej. Był w czerwcu, 1 maja, wcześniej w lutym. Stara się nie dać o sobie w Toruniu zapomnieć. Może więc poseł Lenz miejsce dla niego na liście KO faktycznie znajdzie.