Nienartowicz: "Pozostaje czekać, czy marszałek swoich ludzi pogodzi"

To nie tydzień, ale już trzy tygodnie, jak mamy poważny konflikt w otoczeniu marszałka Całbeckiego.

Publicznie starli się dyrektor Departamentu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego z prezesem marszałkowskiej spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji. Pierwszy z nich to oczywiście radny Walkusz, a drugi – radny Krużewski. Obaj – przypomnieć nie zaszkodzi - w toruńskiej Radzie Miasta do niedawna byli w klubie Koalicji Obywatelskiej. Takiego już nie ma, bo dyrektor radny Walkusz doprowadził do jego rozwiązania i założył nowy. W nim PO jest jeszcze bardziej przewodnią siłą. Tak to prezesa radnego Krużewskiego – oraz radnej Skerskiej-Roman i radnego Szymanskiego - się z klubu pozbyto. Pozostaje czekać, co z tego wyniknie, czy marszałek Całbecki swoich ludzi pogodzi.

Dla zwykłego zjadacza chleba z Torunia ta klubowa sytuacja może być trudna do zrozumienia. Bo niby chodzi o krytykę prezydenta Zaleskiego, ale jednak nie, a może nie do końca, bo tylko tak trochę. Niektórzy zaś twierdzą, że gdy w polityce nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o miejsca na liście wyborczej. Oczywiście te tak zwane biorące.

Można też zauważyć, że politycy z Torunia dają przyczynek do badań politologicznych. Tyle głosów słychać z Polski, że opozycja do jesiennych wyborów parlamentarnych startować powinna z jednej listy. Żadnych trzecich dróg czy lewicowych utopii. Cóż z tego, skoro w Toruniu nawet KO już nie ma, skoro wyleciał z niej radny Szymanski, do Nowoczesnej przecież należący.

Radny Walkusz też na swój tradycyjny sposób zapomnieć o sobie nie daje. Jako mistrz autopromocji korespondencyjnej znów życzenia do części torunian rozesłał. Bożonarodzeniowo-noworoczne, wakacyjne, bożonarodzeniowo-noworoczne, wakacyjne… I tak w kółko. Bo elektorat powinien pamiętać i w odpowiednim momencie na dyrektora radnego głosować.

Co do wspomnianego prezydenta Zaleskiego, to przed tygodniem miał urodziny. Tajemnicą nie jest, że siedemdziesiąte pierwsze. Co roku w swe urodziny prezydent urlopuje. Dwanaście miesięcy temu zameldował, że spędza je na działce pod Toruniem. W tym roku było lepiej – rodzinny wyjazd na Sardynię. Dokumentację zdjęciową można podziwiać w internetach. Nie da się nie zauważyć, że przez ten urodzinowy urlop prezydent radnych oraz bliższych i dalszych współpracowników okazji do osobistego złożenia życzeń pozbawia. A chętnych do ich składania na pewno by nie zabrakło!

Z urlopu prezydent Zaleski zameldował też, że Toruń dostał za mało pieniędzy na odbudowę zabytków. Złożył dziesięć wniosków, a kasa znalazła się tylko na jeden. Zapowiedział więc prezydent odwołanie. To wyraźny sygnał dla koalicjantów z PiS. Zwłaszcza dla wiceprezydenta Móla. Wakacje, nie wakacje - niech szuka dojść do ministra Glińskiego od kultury i dziedzictwa narodowego. Perspektywa zbliżających się wielkimi krokami wyborów powinna też zmobilizować radnych Przybylskiego i Jakubaszka. A gdy dodatkowe pieniądze się znajdą, to sukces odtrąbią oczywiście w odpowiedniej oprawie.

Na razie ludzie PiS lansują się na 800 plus. W tym tygodniu w tym temacie promowali się w Toruniu wspomniani radni. Też posłowie Borowiak i Ardanowski. No i poseł Kałużny z kiedyś Solidarnej, a teraz Suwerennej Polski. Jakoś rzadko jest widywany w Toruniu. Skoro więc tu wpadł wreszcie, to kolejny sygnał mamy, że do wyborów blisko.

