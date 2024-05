Niski stan Wisły w Toruniu. Czy jest powód do niepokoju? Letnia prognoza pogody

– To trudne pytanie. Do pełnego lata mamy jeszcze trochę czasu, opady wciąż będą występować, więc stan wody może się podnieść, ale scenariusz, że stan wód będzie tak niski, że statki nie wypłyną, jest możliwy – mówi Rafał Maszewski. – To jednak trzeba obserwować, bo może się to zmienić. Przed nami kolejne opady deszczu, także w czerwcu.