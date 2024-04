Nowa Rada Miasta Torunia: większość ma KO, a w niej frakcja marszałka Całbeckiego

Sporo debiutantów pojawi się w nowej Radzie Miasta Torunia. Sporo osób z niej też siłą rzeczy ubędzie, w tym te zasiadające w tym gremium przez lata. W radzie większość będzie miała Koalicja Obywatelska, w której bardzo mocna jest frakcja marszałka Piotra Całbeckiego.

W 25-osobowej Radzie Miasta Torunia kadencji 2024-2029 aż 15 radnych będzie miała Koalicja Obywatelska, 6 - Prawo i Sprawiedliwość, a 4 - Komitet Wyborczy Wyborców Michała Zaleskiego. Te liczby oznaczają spore zmiany w składzie tego gremium w porównaniu z tym z kończącej się właśnie kadencji 2018-2024.

Nowa Rada Miasta Torunia: pożegnanie po 30 latach

Przede wszystkim z Radą Miasta pożegnała się Danuta Zając (KWW Michała Zaleskiego), Była radną nieprzerwanie od 1994 roku. Z radą żegnają się też inni radni prezydenta Zaleskiego - małżonkowie Kamila i Jarosław Beszczyńscy. Ona była radną od 2018 roku, on - radnym od 2006 roku. Do Rady Miasta nie dostali się też byli sportowcy: wioślarz Sławomir Kruszkowski, będący radnym od 2010 roku, żużlowiec Jacek Krzyżaniak - radny od 2018 roku oraz były koszykarz Witold Waczyński. Ta trójka też była "podopiecznymi" prezydenta Zaleskiego. Sławomir Kruszkowski ma jeszcze szansę na powrót do Rady Miasta - zastąpi w niej Michała Zaleskiego, o ile ten zostanie prezydentem Torunia pod drugiej turze wyborów na to stanowisko.

Z listy komitetu prezydenta Zaleskiego nie dostał się też do rady Dariusz Mądrzejewski, który w 2018 roku wszedł do niej z listy PiS. Z radnych PiS-u miejsca w Radzie Miasta stracili Dagmara Tuszyńska i Karol Maria Wojtasik. Nie będzie w niej radnych wybranych w 2018 z listy KO: Margarety Skerskiej-Roman, Macieja Krużewskiego i Bartosza Szymanskiego. Opuścili oni KO w połowie ubiegłego roku i zaczęli działać pod szyldem Aktywni dla Torunia. Kandydaci tego komitetu do Rady Miasta przepadli jednak w niedzielnych wyborach do Rady Miasta. Nie będzie już w niej też Krystyny Żejmo-Wysockiej i Józefa Wierniewskiego (oboje klub KO). Oni z kolei wcześniej zrezygnowali ze startu w wyborach.

Nowa Rada Miasta Torunia: kto będzie nadal w niej zasiadał?

Radnymi nadal będą: Bartłomiej Jóźwiak, Piotr Lenkiewicz, Jakub Hartwich, Michał Rzymyszkiewicz, Łukasz Walkusz i Michał Wojtczak (wszyscy KO), Katarzyna Chłopecka, Michał Jakubaszek i Wojciech Klabun (wszyscy PiS) oraz Marcin Czyżniewski i Jan Ząbik (KWW Michała Zaleskiego).

Przypomnijmy, że wybrani do Rady Miasta kadencji 2024-2029 Zbigniew Fiderewicz i Michał Zaleski (KWW Michała Zaleskiego) oraz Adrian Mól (PiS), a także Paweł Gulewski (KO) zdobyli też miejsca w tym gremium w roku 2018. Zrezygnowali jednak z nich: Michał Zaleski w związku z wyborem na prezydenta Torunia, a Zbigniew Fiderewicz, Paweł Gulewski i Adrian Mól - objęciem stanowisk wiceprezydentów (odpowiednio w roku: 2018, 2020 i 2022). Paweł Gulewski lub Michał Zaleski zrezygnują także z miejsca w Radzie Miasta kadencji 2024-2029 - w zależności od tego, który z nich zostanie prezydentem Torunia po drugiej turze wyborów, zaplanowanej na 21 kwietnia. Zastąpią ich kandydaci z kolejnymi największymi wynikami na tej samej liście, w tym samym okręgu (odpowiednio - Marek Krupecki i Sławomir Kruszkowski).

Rada Miasta Torunia 2024-2029: oto frakcja marszałka Całbeckiego

Debiutantami w Radzie Miasta, wybranymi do niej w niedzielę 7 kwietnia, są: Anna Szytniewska, Piotr Drążek, Magdalena Cynk-Mikołajewska, Edyta Macieja-Morzuch, Karolina Krajewska, Aneta Wierzbowska, Agnieszka Wasita i Dominika Walichniewicz (wszyscy KO) oraz Michał Gazda i Maciej Koziołocki (obaj PiS).

Po raz pierwszy w dziejach Rady Miasta Torunia po 1990 roku któreś z ugrupowań będzie miało w niej samodzielną większość. Warto zauważyć, że w 15-osobowym klubie znajdzie się aż 9 radnych powiązanych miejscami pracy z marszałkiem Piotrem Całbeckim. To osoby zatrudnione w Urzędzie Marszałkowskim lub instytucjach samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. I tak Edyta Macieja-Morzuch jest dyrektorem Departamentu Promocji, a Łukasz Walkusz - Departamentu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego. Dominika Walichniewicz pracuje w Departamencie Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza tegoż urzędu. Agnieszka Wasita to prezes marszałkowskiej spółki Kujawsko-Pomorskie Fundusz Pożyczkowy. W innej spółce, Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, pracuje Piotr Drążek. Bartłomiej Jóźwiak jest wicedyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. Z kolei Anna Szytniewska jest koordynatorem ds. pielęgniarstwa w podległym samorządowi województwa Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. W tej lecznicy jako położna pracuje Karolina Krajewska. W jednej z marszałkowskich spółek pracował też kilka lat temu Michał Wojtczak.

Ta mocna marszałkowska frakcja w Radzie Miasta będzie mieć swoje znaczenie. Dość wspomnieć, że tej funkcjonującej w tym gremium w kadencji 2018-2023 nie udało się przeforsować w głosowaniu zaproponowanej przez marszałka Piotra Całbeckiego nazwy Osiedle Niepodległości dla Jaru. Znaczenie będzie też mieć osoba, która obejmie funkcję przewodniczącego nowej Rady Miasta. Nie będzie problemów z wyborem na nią Łukasza Walkusza. Nie dość że reprezentuje klub, który bezdyskusyjnie wygrał wybory do rady, to jeszcze sam uzyskał w nich najlepszy indywidualny wynik.

Dla porządku dodajmy, że z pozostałych radnych KO Michał Rzymyszkiewicz jest dyrektorem biura poselskiego posła i wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy, Piotr Lenkiewicz prowadzi własną działalność gospodarczą, a Aneta Wierzbowska opiekuje się niepełnosprawnym synem.

Nowa Rada Miasta Torunia: najstarsi są ludzie prezydenta

Nowi radni PiS-u Michał Gazda i Maciej Koziołocki pracują w Lasach Państwowych. Pierwszy z nich należy, podobnie jak radna Katarzyna Chłopecka, do Suwerennej Polski - partii byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Maciej Koziołocki, tak jak Michał Jakubaszek, Wojciech Klabun i Adrian Mól, należy do partii PiS.

Co do radnych wybranych do Rady Miasta z listy KWW Michała Zaleskiego to to grono ma zdecydowanie najwyższą średnią wieku. Są w nim tylko mężczyźni. Jan Ząbik ma 78 lat, Michał Zaleski - 71, a Zbigniew Fiderewicz - 68. Dodajmy, że czwarty z panów, Marcin Czyżniewski, skończy w tym roku 51 lat. Więcej informacji o wyborach samorządowych w Toruniu i okolicach znajdziesz na naszej stronie: nowosci.com.pl

