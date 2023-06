Start procesu Damiana Z. przed Sądem Okręgowym w Toruniu zaplanowano na 28 czerwca. Za najpoważniejszy zarzucany mu czyn - usiłowanie zabójstwa nowego partnera Klaudii W. - formalnie grozi mu nawet dożywocie. A przynajmniej: 8 lat więzienia. - To najniższa przewidziana kara w takim przypadku - mówi prokurator rejonowy Marcin Licznerski.

29-letni torunian do sądu doprowadzony będzie z aresztu. Za kratami przebywa od listopada ubiegłego roku. Zatrzymano go zaraz po krwawym horrorze, który zgotował ofierze w mieszkaniu przy ul. Bydgoskiej. Co się wtedy wydarzyło? I co poprzedziło ten atak?