Wakacyjny horror zamiast urlopu. Jak dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia? Prawnik radzi

Na co uważać w biurze podróży, kupując wycieczkę?

Przed rozpoczęciem podróży organizator imprezy musi nam dostarczyć wszystkie dokumenty (vouchery, bilety) związane z wyjazdem oraz powiadomić o terminie i czasie wyjazdu (w przypadku lotu samolotem jest to np. termin odprawy).

Zmiana ceny, zmiana hotelu i inne niespodzianki - nieudane wakacje

Ustawa dopuszcza zmiany w umowie o imprezie turystycznej np. zmianę ceny ze względu na zmianę kosztów paliwa albo zmiana kursu waluty, w której organizator zakupił wycieczkę. - Ale, co ważne, cena wycieczki nie może ulec zmianie na 20 dni przed jej rozpoczęciem - podkreśla adwokat Adam Wygralak. - Organizator turystyki może przed rozpoczęciem wycieczki dokonać jednostronnej zmiany umowy, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy zastrzegł to w umowie, zmiana jest nieznaczna oraz poinformuje o zmianie podróżnego.

Co robić, gdy na miejscu zastajemy wakacyjny koszmar?

A co w przypadku, gdy nasz upragniony wyjazd okazał się wakacyjnym horrorem? Zakwaterowano nas do innego hotelu, w pokoju nie działa klimatyzacja, baseny zostały wyłączone z użytku ze względu na przeprowadzane prace naprawcze, a posiłki nie mają nic wspólnego z tym co przedstawiono w umowie?

-W pierwszej kolejności należy niezwłocznie powiadomić organizator imprezy o powstałych niedogodnościach. Proszę sprawdzać w umowie, w jakiej formie organizator oczekuje od nas zgłoszeń reklamacji (e-mail, aplikację bądź telefonicznie). Takie skargi możemy kierować również do agenta turystycznego, u którego kupiliśmy wycieczkę. Ma on wtedy obowiązek przekazania takiej skargi organizatorowi. Zróbmy zdjęcia powstałych niedogodności i poprośmy innych uczestników imprezy o dane osobowe w celu powołania ich do sądu jako świadków - radzi prawnik.