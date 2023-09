Toruń. Mord na Rudaku. Nie ma zgody na ten wyrok! "Nie przesłuchano nawet sąsiadów". Będzie ponowny proces?

Winny zabójstwa w zamiarze ewentualnym - orzekł w poniedziałek sąd wobec Wiesława K. Uznał, że to on 17 lutego 2022 roku w altanie ogrodu działkowego przy ul. Rudackiej w Toruniu zabił 64-letnią panią Małgorzatę. Kobieta była konkubiną jego ojca. Cała trójka przed zbrodnią wspólnie uczestniczyła w alkoholowej libacji.

Sąd skazał Wiesława k. na 11 lat i 10 miesięcy, zobowiązując też do odbycia terapii dla uzależnionych od alkoholu. W ustnych motywach uzasadnieniach wyroku sędzia Grzegorz Waloch zaznaczył, że nie było to zwykłe pobicie, ale znęcanie się. Kobieta była przez sprawcę bita i kopana. Napastnik skakał też po jej klatce piersiowej. Konała w mękach przez kilka godzin: przynajmniej od godz. 10.00 do 13.30.

Już dziś wiadomo, że ten wyrok sprawy absolutnie nie kończy. O pisemne uzasadnienie wyroku, poprzedzające apelacje, wystąpią obie strony procesu, czyli oskarżyciel i obrona. Dlaczego?