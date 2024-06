Nowy portal o Mikołaju Koperniku. "Dużo ciekawostek i dużo porządnie przekazanej wiedzy"

W dalszej perspektywie czasowej ToMiTo nie wyklucza dalszej pracy nad portalem i publikowania na nim kolejnych materiałów.

- Jest potencjał na rozbudowę tego projektu. Myślimy nad tym, żeby realizować go nadal i poszerzyć o kilka następnych obiektów, może mniej dostępnych. Są bowiem jeszcze w Toruniu dzieła sztuki takie, jak popiersia Kopernika czy różne dekoracje do niego nawiązujące. Kopernik to dobry klucz do poznawania Torunia, jego atrakcji i dziedzictwa. Mam nadzieję, że strona będzie przychylnie przyjęta przez wszystkich, którzy interesują się tymi tematami. Zachęcam do zapoznawania się z jej treścią, bo myślę, że odświeża naszą wiedzę i może dostarczyć inspiracji do odbycia spaceru i do zawarcia bliższej znajomości z Kopernikiem. Myślę, że stanie się narzędziem wykorzystywanym zarówno przez przewodników miejskich, jak i przez ludzi, którzy planują przyjazd do Torunia. W ten sposób będzie zyskiwała na odbiorze, a opublikowane treści zainspirują do tego, by te miejsca zobaczyć. To był nasz najważniejszy cel - kończy Michał Targowski.