Nowy sklep Torimpex Trade na lewobrzeżu już otwarty. To kolejna inwestycja w tej części Torunia

O kolejnych inwestycjach na Stawkach, Rudaku czy Podgórzu "Nowości" piszą praktycznie co kilka dni. Dopiero co rozpoczęła się budowa nowego biurowca przy ul. Szubińskiej 13. Najprawdopodobniej już w przyszłym roku mieszkańcy lewobrzeżnej części Torunia będą mogli skorzystać z nowego Parku Handlowego, utworzonego przez spółkę Andersa 72. Spółkę tworzy kilka firm, m. in.: Cukiernia Lenkiewicz, Optometria Karczewski, Klinika Stomatologiczna Dentaurus, Bresse Pol-Invest (właściciel POLOmarketów) i Azzurro. Miasto co chwilę ogłasza przetargi na zakup działek pod budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, usługi, handel i produkcję. Rozwija się Osiedle Glinki, na którym Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wybudowało w pierwszym etapie 450 mieszkań, a po zakończeniu drugiego etapu ma ich być tysiąc. Niebawem powstaną tam też szkoła, przedszkole i boisko.