„Odbicie”, czyli film o Andrzeju Poprostu, znanym toruńskim muraliście

Kim jest Marcin, a kim Andrzej?

Andrzej Poprostu już na dobre wpisał się w toruński krajobraz. Nie tylko jako postać artysty, lecz przede wszystkim jako mural. Bo właśnie on murale w Toruniu tworzy. Widać go gdzieś między rusztowaniami przy blokach, wieżowcach czy kamienicach – zawsze ze sprayem, w charakterystycznej czapce i zaczepnym uśmiechem. Dzięki jego pracy (i współpracy z innymi organizacjami) na ścianach wielu budynków pojawiają się malunki odnoszące się do toruńskiej historii czy miejskiego życia.

Pod pseudonimem znany jest zdecydowanie bardziej, ale już od jakiegoś czasu mówiąc o nim samym, można usłyszeć inne imię i nazwisko – Marcin Gręźlikowski. Kim jest Marcin, a kim Andrzej? – pytamy, a on reagując śmiechem, mówi: