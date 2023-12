Toruń. Kolejny lumpeks na Szerokiej otwarty! Dla starówki to hit czy wstyd?

W mikołajki zaczął działać na Szerokiej sklep "Second Life". W Bydgoszczy też budził kontrowersje

Lumpeksy na starówce. Co na to miasto? "W Berlinie czy Wiedniu jest podobnie"

Czy tak duża liczba lumpeksów na ul. Szerokiej to powód do wstydu dla Torunia?

Aleksandra Iżycka do tematu lumpeksów w sercu Torunia podchodzi bez emocji. - To, jaki biznes ma rację bytu na starówce, reguluje rynek. Tak naprawdę to mieszkańcy, konsumenci o tym decydują - podkreśla.

Różne oblicza lumpeksów. Są kultowe i butikowe. Są i "centra taniej odzieży"

Ten sklep dorobił się wiernej klienteli. To tutaj lubią zaglądać aktorki, nauczycielki, amatorki stylu vintage i miłośniczki polowań na rzeczy nietuzinkowe, markowe, dobre gatunkowo, jedyne w swoim rodzaju. To, co od lat wyróżnia też ten sklep to wystawy. Doświadczone ekspedientki dbają, by nie tylko były to ekspozycje wysmakowane kolorystycznie i przyciągające oko, ale i zawsze z ofertą "w trendach".