Ogromna waloryzacja przyszłych emerytur 2024! To nawet kilkaset złotych miesięcznie więcej! Kto na tym skorzysta?

Ogromna waloryzacja kapitału emerytalnego w czerwcu?

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do tego, że każdego roku w marcu odbywa się waloryzacja świadczeń emerytalnych. Jest to temat zdecydowanie najgłośniejszy, jednak on dotyczy tylko (lub w szczególności - w zależności od osoby zainteresowanej) emerytów oraz rencistów. Tymczasem każdego roku w czerwcu odbywa się waloryzacja kapitału emerytalnego. Obejmuje ona właśnie nie emerytów, a przyszłych emerytów. A dokładnie zgromadzone przez nich środki na kontach oraz subkontach ubezpieczeniowych.

Wyjątkowo wysoki wskaźnik waloryzacji 2024!

Zwiększą się przyszłe emerytury, nie zaś obecne!

Najistotniejsze jest to, że omawiany mechanizm dotyczy jedynie przyszłych emerytów, nie obecnych. Jeśli ktoś nie zdążył przejść na emeryturę np. w marcu, a już może to zrobić, niech poczeka lepiej do lipca, czyli niech pozwoli wcześniej na to, aby jego zgromadzony kapitał urósł o wskaźnik waloryzacji.