Ośrodek w Zalesiu. Co tam się wyrabia? Po sezonie letnim sporo się dzieje

Ośrodek Wypoczynkowy Zalesie to własność gminy Chełmża, oddana w dzierżawę prywatnemu przedsiębiorcy. Jest jednym z najpopularniejszych miejsc, w których latem ochłody szukają mieszkańcy Torunia i okolicy. Ośrodek od miasta dzieli raptem dwadzieścia kilka kilometrów.

Remont w ośrodku Zalesiu: jest kanalizacja, powstają drogi

- Najpoważniejsza zmiana to budowa kanalizacji w całym ośrodku - mówi Jacek Czarnecki, wójt gminy Chełmża. - Tego nie widać, a dzięki niej mogliśmy zlikwidować szamba. Po położeniu kanalizacji mogliśmy przystąpić do budowy dróg. Gotowa jest ta dla żeglarzy. Trwa budowa głównej drogi w ośrodku i parkingu.

- Chcemy to wszystko zrobić do końca roku - dodaje wójt Jacek Czarnecki.

W ramach inwestycji w Zalesiu powstała wieża widokowa na cyplu. Można z niej podziwiać choćby konkatedrę w Chełmży, a w sezonie regaty żeglarskie na jeziorze. W ramach innego zadania poprawiony zostanie stan dróg na cyplu. Dzięki temu możliwy będzie dojazd do miejsca, w którym można zrzucać łodzie na wodę.

Celem prac w Zalesiu jest uatrakcyjnienie ośrodka. Na jego terenie powstały już nowe obiekty sportowe. To wielofunkcyjne boisko, skatepark i pumptrack. Wcześniej oddany do użytku został nowy plac zabaw. Miłośnicy nart wodnych będą mieli do dyspozycji 250-metrowy wyciąg.