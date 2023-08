Pani Wanda Pawlikowska z Torunia skończyła 100 lat! Kocha przyrodę, podróże i modę. Jest w świetnej formie Małgorzata Oberlan

Trudno w to uwierzyć, ale ta energiczna i elegancka torunianka skończyła 100 lat! Wanda Pawlikowska uwielbia kontakt z przyrodą, podróże, lekturę i... modę. To jej prywatna recepta na długie życie i to w świetnej formie.