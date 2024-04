Zaskoczony wynikiem wyborów Michał Zaleski: Przegraliśmy z potężną partią polityczną

- Przed nami, jako Komitetem Wyborczym Wyborców Michała Zaleskiego dwa tygodnie bardzo intensywnej pracy w kampanii. Mamy pomysły na to, w jaki sposób przekonać mieszkańców Torunia doświadczonego, sprawdzonego i niepartyjnego kandydata na prezydenta Torunia - obwieścił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Marcin Czyżniewski, przewodniczący Rady Miasta Torunia dwóch ostatnich kadencji, a dziś jeden czterech przedstawicieli ugrupowania Michała Zaleskiego, którzy dostali się do Rady.

Po samym prezydencie, zawiedzionym i najwyraźniej również zaskoczonym wynikiem niedzielnych wyborów, pełnej gotowości do walki raczej nie było widać. Zapytany o to, w jaki sposób zamierza przekonać mieszkańców miasta do tego, aby 21 kwietnia poszli do wyborów i zagłosowali akurat na niego, odparł: