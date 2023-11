Pchli targ w Toruniu. Co w listopadzie można tu kupić i sprzedać?

Pchli targ przy Grudziądzkiej: Rosenthal za 5 złotych

- Czwarty raz jestem na tym pchlim targu - opowiada pan Bonifacy, jeden z wystawców. - Przyjeżdżam z Bydgoszczy. Na stoisku mam różności. To między innymi szkło i porcelana. Całe życie to zbierałem, teraz chcę się pozbyć, bo dzieci nie chcą tego przejąć. Przy okazji mogę coś na tym zarobić. Może zwróci się to, co przez lata w swoją kolekcję zainwestowałem.

Wśród kolekcjonerów odwiedzających regularnie toruński pchli targ jest Władysław Przybysz. Zbiera włocławski fajans i wyroby z kolorowego szkła.

- Odwiedzam wszystkie giełdy w Toruniu i okolicy. Chcę wiedzieć, na czym stoję ze swoją kolekcją. Na pchlim targu chodzi przede wszystkim o handel, ale nie ma w tym nic złego. Przeciwnie - dzięki niemu wiele cennych rzeczy udaje się ocalić - mówi Władysłąw Przybysz.