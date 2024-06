Pchli targ w Toruniu: w niedzielę tymczasowo w nowym miejscu

30 czerwca przypadła niedziela handlowa. W związku z tym pchlego targu w Toruniu nie można było zorganizować miejscu, w którym odbywa się on od dwóch lat - na parkingu Centrum Handlowego "Kometa" przy ulicy Grudziądzkiej. Musiał on być dostępny dla klientów tej placówki przyjeżdżających na zakupy samochodami. Tak jest we wszystkie niedziele handlowe.