Pustki w parkingach P&R w Toruniu. Czy problem rozwiążą inicjatorzy ich budowy?

Sytuację na oddanych do użytku w końcu roku 2023 parkingach P&R przy ulicach Dziewulskiego i Olimpijskiej sprawdziliśmy 30 czerwca między godzinami 13 a 14. Niedziela, szczyt sezonu turystycznego - w teorii oba obiekty powinny zapełnić się samochodami tych, którzy tu je pozostawili i podróż do centrum Torunia kontynuowali tramwajami i autobusami MZK. Tym bardziej że w ostatnim czasie pojawiły się apele władz Torunia, by tak właśnie powstępować w związku z weekendowym zamykaniem dla ruchu kołowego Bulwaru Filadelfijskiego i deficytem miejsc parkingowych na starówce.