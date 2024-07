Czytelnicy alarmują: Biletomaty przy ul. Legionów w Toruniu nie wydają biletów, a pobierają pieniądze!

W 2023 roku torunianie i turyści zakupili ponad 27 tys. różnych biletów w biletomatach znajdujących się na przystankach tramwajowych i autobusowych. Zakup biletu w maszynie jest bardzo prosty i wygodny – wystarczy włożyć gotówkę lub użyć karty płatniczej, by opłacić bilet. Gdy dokona się opłaty, z podajnika wylatuje bilet. Niestety – biletomaty również miewają awarie. W ostatnim czasie natrafił na nią jeden z naszych Czytelników. Jak się okazało, nie była to pierwsza taka sytuacja.

– Jest problem z automatem na przystanku tramwajowo-autobusowym przy ulicy Legionów, w którym można kupić bilety komunikacji miejskiej – sygnalizuje Czytelnik (imię i nazwisko do wiad. red.). – W Święto Konstytucji 3 Maja wybrałem się na jego obchody na starówce. Zgodnie z sugestiami, zostawiłem samochód na osiedlowym parkingu i postanowiłem jechać tramwajem. Nie miałem biletu, chciałem go kupić w biletomacie, bo z nowymi technologiami nie jestem zbyt obeznany. Zapłaciłem za normalny bilet kartą, ale biletomat mi go nie wydał. Zaraz nadjechał tramwaj i do niego wsiadłem. Przecież za przejazd zapłaciłem. Oczywiście biletu nie miałem, ale pocieszałem się w tym, że w tramwaju tłok był taki, że kontroler nie byłby w stanie przecisnąć się przez pojazd i sprawdzić biletów.