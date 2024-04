Planetarium po czterech miesiącach remontu otworzyło swoje drzwi. W środku wiele się zmieniło!

Po ponad czterech miesiącach zamknięcia na czas remontu toruńskie planetarium nareszcie otworzyło swoje drzwi dla odwiedzających. Metamorfozę przeszły fasada budynku i jego wnętrze. Co się zmieniło?

Przestrzeń dostosowana do dużej liczby odwiedzających

Remontu budynku Centrum Popularyzacji Kosmosu rozpoczął się już w sierpniu ubiegłego roku. Wówczas zakres prac obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W listopadzie natomiast planetarium zamknięto dla odwiedzających i po 10 latach zajęto się remontem wnętrza. Prace finansowane były z budżetu Gminy Miasta Torunia jako właściciela budynku. Toruńskie planetarium otworzyło swoje drzwi dla odwiedzających we wtorek, 2 kwietnia.

– Zmieniło się wiele. Przede wszystkim wykonano termomodernizację okien i drzwi, dostosowując je do dzisiejszych wymagań. Zachowaliśmy jednak nasz tradycyjny klimat. Trzeba pamiętać, że budynek planetarium jest zabytkiem i musi być dostosowany także do tych wymogów – opowiada Anna Baranowicz, dyrektor Centrum Popularyzacji Kosmosu. Największą zmianę dostrzega się po wejściu do budynku. Zmienił się główny hol, który wzbudza niemałą atrakcję – nie tylko dzięki planetarnym zdobieniom, lecz przede wszystkim przez zamontowane na filarach i suficie lustra oraz efekt Słońca. Dzieci i dorośli od razu wykazują zainteresowanie, oglądają swoje odbicia i robią pamiątkowe zdjęcie. Pojawił się także specjalny grawer profesora Władysława Dziewulskiego, patrona toruńskiego planetarium. Zdobi on jedną ze ścian i „spogląda” na odwiedzających. W holu panuje półmrok, dzięki czemu zachowany jest kosmiczny nastrój. Co jednak najważniejsze – przestrzeń ta została poszerzona i dostosowana do dużej liczby odwiedzających.

– Przy projektowaniu wzięliśmy pod uwagę to, że nasze planetarium odwiedzają liczne grupy. W przypadku niepogody muszą się gdzieś schronić, pomieścić. Nie chcieliśmy, by na wejście czekali w deszczu czy śniegu przed budynkiem – podkreśla Anna Baranowicz. – Podobnie jest ze schodami, które są szersze i bezpieczniejsze.

Schody również zostały poszerzone, by uniknąć ryzyka zepchnięcia lub potknięcia. Usunięto stare barierki, dzięki czemu schody są teraz „od ściany do ściany”. Chronią je natomiast barierki zamontowane aż do samego sufitu. Poszerzono także półpiętra, by goście planetarium mogli swobodnie przejść. Budynek dostosowany jest także do osób z niepełnosprawnością, dzięki zewnętrznej windzie.

Ponad 380 tysięcy sprzedanych biletów

– Rocznie odwiedzają nas tysiące osób. W zeszłym sezonie sprzedaliśmy ponad 380 tysięcy biletów. To naprawdę dużo – podkreśla Anna Barańczak. – Już teraz po otwarciu pojawiają się liczne grupy. Wiele osób czekało na nasz powrót. Nawet gdy byliśmy zamknięci, otrzymywaliśmy telefony, czy można nas już odwiedzić. Z przykrością informowaliśmy, że jeszcze nie. Okres jesienno-zimowy był najrozsądniejszym wyborem do przeprowadzenia remontu z tego względu, że w tym czasie turystów w Toruniu jest mniej. Wraz z nadejściem ciepła, odwiedzających przybywa, dlatego remont musiał skończyć się do wiosny, by nie zawieść oczekujących.

Anna Baranowicz planuje kolejne zmiany, lecz na nie trzeba jeszcze poczekać. Na szczęście miłośnicy kosmosu nie muszą już dłużej czekać na otwarcie. Wiosenny program planetarium jest bardzo bogaty. Co w nim znajdziemy?

Seanse:

Kolorowy kosmos – familijny seans o kolorach nieba, które zwykle wydaje nam się czarne.

Światła północy – seans wyjaśniający zorze polarne.

Cudowna podróż – w trakcie seansu przedstawiane są podstawowe gwiazdozbiory oraz związane z nimi greckie mity.

Oto Kosmos – seans przedstawiający potęgę kosmosu.

Poza horyzontem – seans pozwalający zajrzeć poza kopułę nieba.

Makrokosmos – wirtualna podróż do granic poznawalności Wszechświata, gdzie piękno i harmonia mieszają się z monstrualnymi zjawiskami.

Wystawy:

Baza Mars – interaktywna przestrzeń zaaranżowana w formie bazy kosmicznej, gdzie odwiedzający niczym członkowie załogi będą mieli do wykonania określone czynności, niezbędne do tego, by przeżyć poza Ziemią i wykonać powierzone im zadania

Geodium – interaktywna wystawa poświęcona Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem jest obracający się i odpowiednio oświetlony model kuli ziemskiej o średnicy 2,15 m. Dzięki grze świateł w łatwy sposób można przekonać się, dlaczego mamy cztery pory roku, a po dniu następuje noc.

Pełen harmonogram dostępny jest na stronie internetowej planetarium.torun.pl. Co ciekawe, przy okazji remontu budynku i internetowa forma planetarium zyskała nową i przejrzystą identyfikację wizualną.

