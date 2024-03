Archeolodzy opuścili plac budowy studia filmowego ECFC, a inwestycja nabiera tempa

Inwestycja podzielona na części

Realizowany obiekt studia filmowego dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym i unikalnemu wyposażeniu przyciągnąć ma do Torunia i regionu produkcje filmowe, nie tylko z Polski, ale i z całego świata. Studio wykorzystywane będzie przez cały rok. Pozostała część budynków realizowana będzie w drugiej części inwestycji. Będą to: sala główna z widownią dla ponad 1500 osób, nowoczesna przestrzeń wystawiennicza pozwalająca na organizację imprez targowych, centrum edukacji, w którym prowadzona będzie działalność edukacyjna, dom kina z trzysalowym kinem studyjnym, a także muzeum i galeria sztuki. Całość obiektu dopełni parking podziemny mieszczący kilkaset pojazdów.

Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE jest państwową instytucją kultury, której organizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gmina Miasta Toruń, a partnerem Fundacja Tumult. Najważniejszym zadaniem instytucji jest budowa wielofunkcyjnego obiektu, który służył będzie mieszkańcom Torunia i gościom regionu. Cały kompleks ECFC ma być gotowy do 2028 roku.