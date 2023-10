Płonęła siedziba fundacji Koci Sierociniec w Toruniu, potrzebna jest pilna pomoc!

Fundacja Kociniec Koci Sierociniec, prowadzona przez Aleksandrę Stasiorowską, od lat opiekuje się niepełnosprawnymi kotami w Toruniu. W wakacje fundacja przeprowadziła się do nowej siedziby na Bydgoskim Przedmieściu. Czekające na adopcje koty mają tam specjalistyczną opiekę i sprzęt, który niejednokrotnie ratuje im życie. Odwiedzający fundację mogą za to liczyć na terapeutyczną pomoc kotów.

Znów nastolatki na starówce pijane do nieprzytomności! "Co się dzieje?!"

Pożar w fundacji Kociniec Koci Sierociniec - ogromne straty

W środę, 12 października, w Kocińcu pojawił się ogień. - Doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Usłyszałam tylko syk i za chwilę kłęby czarnego dymu - opowiada Aleksandra Stasiorowska. - Koty zaczęły w panice uciekać, łapałam je, ale było tak gęsto od dymu, że trudno było cokolwiek zobaczyć. Na szczęście udało się wszystkie uratować, ale do teraz jak zamykam oczy, to widzę to wszystko.