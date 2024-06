Płynna amfetamina w Toruniu. Przyszła paczką z Holandii. Wyrok: 4 lata więzienia dla Jacka S.!

Za sprowadzenie z Holandii do Torunia amfetaminy w płynie Sąd Okręgowy skazał Jacka S. na 4 lata bezwzględnego więzienia i 10 tysięcy zł grzywny. Narkotyki przyszły do Torunia w paczce.

Dilerzy z Holandii od kilku lat coraz częściej wysyłają narkotyki pocztą. Płynną amfetaminę w taki sposób zamówił do Torunia Jacek S. Był poszukiwany przez prokuraturę, ale w końcu wpadł i został osądzony. Wyrok: na cztery lata za kratki!

Niewesoły start życiowy, na własne życzenie, ma 26-letni obecnie Jacek S. Na mocy wydanego niedawno przez Sąd Okręgowy w Toruniu wyroku skazany został na 4 lata bezwzględnego więzienia. Za co? Za sprowadzenie z Holandii znacznej ilości narkotyków.

Butelka z płynną "amfą" przyszła do Torunia paczką

Do przestępstwa doszło wiosną przed trzema laty, a dokładnie - 16 marca 2021 roku. Wtedy paczka z Holandii dotarła do Torunia. Wtedy też został przechwycona przez służby. Co w niej odkryto? Butelkę z 760 ml płynnej amfetaminy zasadowej, służącej do wytwarzania siarczanu amfetaminy. Z cieszy po odparowaniu wytworzyć można było 988 gramów narkotyku, a więc - prawie kilogram "amfy". Ustalono, że paczkę z narkotykami zamówił w Holandii 23-letni wówczas Jacek S. Młody mężczyzna zniknął jednak z pola widzenia organów ścigania. Był poszukiwany przez prokuraturę. W końcu jednak wpadł - w maju 2023 roku.

Ujęty Jacek S. trafił do aresztu. Tymczasowo aresztowany zresztą pozostaje do dziś (od roku). Akt oskarżenia przeciwko niemu przygotowała Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum Zachód. Proces miał przed Sądem Okręgowym w Toruniu - zarzucane mu przestępstwo. Musiał spodziewać się surowej kary - za przemyt takiej ilości narkotyków polskie prawo przewiduje do 20 lat więzienia.

Wyrok: cztery lata za kratami i "po kieszeni"

Wyrok w tej sprawie Sąd Okręgowy w Toruniu ogłosił 28 maja. Jacek S. został uznany za winnego zarzucanego mu przestępstwa narkotykowego i skazany na 4 lata bezwzględnego więzienia.

To jednak nie koniec konsekwencji. -Jacek S. skazany został również na zapłacenie stu stawek po 100 zł grzywny (10 tysięcy zł) oraz wpłaty 5 tysięcy zł nawiązki na rzecz zapobiegania narkomanii - przekazuje Jarosław Szymczak, asystent rzecznika Sądu Okręgowego w Toruniu.

Dodajmy, że wyrok jest nieprawomocny. Nikt jednak - ani prokuratura, ani oskarżony - nie wnioskował po jego ogłoszeniu o wydania uzasadnienia na piśmie. Stąd wniosek, że apelacji raczej od niego nie będzie.

Narkotyki z Holandii idą paczkami nie tylko do Polski

Od kilku dobrych lat holenderscy dilerzy wysyłają pocztą tysiące paczek kokainy, amfetaminy i ecstasy do klientów za granicą. Narkotyki najczęściej wysyłane są do Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii i różnych krajów azjatyckich. W jednym miesiącu w Australii przechwycono już nawet po 400 paczek narkotyków wysłanych z Holandii.

Ilość wysyłanych narkotyków waha się od kilku gramów kokainy do słoików na słodycze wypełnionych pigułkami ekstazy. Jak podawała NRC, policja już kilka temu mocno zaniepokojona była nowym rodzajem dilerów. To często młodzi, dobrze wykształceni mężczyźni bez kryminalnej przeszłości, którzy wiedzą, jak reklamować swoje towary w internecie, by nie zostać zauważonym przez policję.

Według prokuratury dilerzy wysyłający narkotyki za pośrednictwem poczty często nie zdają sobie sprawy, że są międzynarodowymi handlarzami narkotyków. W 2020 roku holenderski student został skazany na pięć lat więzienia za wysłanie co najmniej 70 paczek narkotyków, głównie do Australii. Czy Holandia stała się "narkopaństwem"? Biuro ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) w opublikowanym niedawno (2024 rok) w Wiedniu raporcie uznało, że Holandia i Belgia stały się głównymi ośrodkami, poprzez które potok zakazanych substancji odurzających trafia do Europy. (Za: "Rzeczpospolita"). Także do Polski - i jak widać po sprawie opisywanej powyżej - do Torunia.

