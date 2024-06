Chłopiec z Torunia w filmie toruńskiego reżysera. W obsadzie była też Maria Pakulnis

Trzydziestoparoletnia kobieta wychodzi z więzienia. Odsiadywała w nim wyrok za zabójstwo znęcającego się nad nią męża. Wraca do rodzinnej miejscowości. Stara się odnowić więź z synem. Opiekę nad nim sprawuje babcia chłopca, teściowa kobiety. Jest do niej wrogo nastawiona, nie może wybaczyć śmierci syna.

"Matka" to film dyplomowy reżysera z Torunia

> - Pochodzę z Osia, do Torunia trafiłem za żoną - mówi Sebastian Kwidziński. - W szkole byłem na kierunku operatorskim, ale niestety się rozpadł. Skończyłem kulturoznawstwo. Od dziesięciu lat działam jako freelancer filmowy. W montażu jest film "Magiczny Kwiat Paproci", którego jestem współreżyserem. To kino eksperymentalne. Studiowałem też reżyserię w Warszawskiej Szkole Filmowej. "Matka" to moja praca dyplomowa.

- W Stanach Zjednoczonych zdarza się, że kobiety, które zabiły w afekcie, w obronie własnej, są przez sądy uniewinniane. W Polsce są skazywane na więzienie. Do filmu "Matka" przygotowałem bogatą dokumentację. Byłem w więzieniach w Grudziądzu i Lublińcu, poznałem historie osadzonych w nim, skazanych za takie zabójstwa kobiet. Zależało mi, by ten film był pogłębioną opowieścią psychologiczną - podkreśla Sebastian Kwidziński.

Maria Pakulnis i młody aktor z Torunia to część obsady filmu "Matka"

Ciekawa jest obsada "Matki".

- Postać męża oprawcy pojawia się w filmie w retrospekcjach. Zagrał go Piotr Witkowski. Zobaczyłem go w filmie "Noc w przedszkolu" i urzekł mnie jego uśmiech. Od razu wyobraziłem go sobie w roli męża w moim filmie. Chodziło mi o aktora, który wcieli się w skomplikowaną postać - przystojnego faceta o zniewalającym uśmiechu, który okazuje się oprawcą. Ten pomysł zaciekawił Piotra i przyjął rolę. Jego filmową żoną została Magdalena Maścianica. Ją z kolei znałem z filmu "Kryptonim Polska" i filmu dyplomowego "Mleko". Co ważne, Piotr i Magda znali się wcześniej, wręcz marzyli, by zagrać razem. Dzięki temu świetnie zagrali niełatwe sceny przemocy.