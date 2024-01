Po ponad miesiącu przy przejeździe kolejowym na ulicy Polnej wreszcie skończą się korki

- Przypominamy, że zbliżając się do linii kolejowej każdy kierowca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności. Warto zatrzymać się przed każdym przejazdem, niezależnie od oznakowania oraz urządzeń, w jakie przejazd jest wyposażony. Pamiętajmy, że przejeżdżający pociąg ma zawsze pierwszeństwo. To od zachowania kierowcy na przejeździe zależą konsekwencje dla podróżnych w pociągu oraz pozostałych użytkowników ruchu drogowego. Prostym i skutecznym narzędziem podnoszącym poziom bezpieczeństwa na wszystkich przejazdach jest Żółta Naklejka PLK. W razie awarii lub zagrożenia na przejeździe kolejowo – drogowym należy skorzystać z zamieszczonych na niej numerów alarmowych. Od 2018 roku co najmniej dwie naklejki są umieszczone na każdym przejeździe, w dobrze widocznym miejscu – na napędzie rogatki lub na wewnętrznej stronie krzyża św. Andrzeja. Znajdziemy na niej numer skrzyżowania, numer alarmowy 112, na który należy dzwonić tylko w przypadku zagrożenia życia oraz numer telefonu, pod który należy zadzwonić w razie awarii przejazdu. Dzięki temu, jeśli to konieczne, można wstrzymać ruch pociągów na linii i wysłać pomoc. To dodatkowa informacja, która może uratować życie i zapobiec tragedii na torach.