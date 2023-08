Policjanci z Torunia zatrzymali poszukiwanego mężczyznę. Kolejny raz miał narkotyki

We wtorek 22 sierpnia policjanci z wydziału kryminalnego komendy policji w Toruniu na podstawie zdobytych informacji namierzyli i zatrzymali mężczyznę, który od lutego ukrywał się przed organami ścigania. 44-latek chciał uniknąć odpowiedzialności za czyny, których dopuścił się w przeszłości.

- Mężczyzna był poszukiwany na podstawie listu gończego i kilku nakazów doprowadzenia do jednostki penitencjarnej celem odbycia kara pozbawienia wolności. Jakby tego było mało, w trakcie przeszukania jego odzieży kryminalni znaleźli przy nim sproszkowaną substancję. Wstępne policyjne testy potwierdziły, że to ponad 13 gramów amfetaminy. Kryminalni zabezpieczyli znaleziony proszek i przekazali go do laboratorium kryminalistycznego, gdzie zostanie poddany szczegółowym badaniom - informuje sierż. sztab. Sebastian Pypczyński z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.