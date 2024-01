Książka za 9 miesiący

„Tak, pisze się. Długo jeszcze - pewnie z półtorej roku albo z rok mi to zajmie, ale mam dwóch wydawców, więc do wyboru. Opisuję wszystko, śmieszne nawet sytuacje” - ujawniła Iwona Hartwich, przyznając, że korzysta z pomocy osoby, która redaguje pisany przez nią tekst pod kątem językowym.

Posłanka sama podjęła też wątek wykształcenia: „A maturę nie wiem, czy zrobię, czy mi się uda”.

W rozmowie z nami posłanka o wywiadzie radiowym mówi z rozbawieniem:

- Gdyby pani Lubecka mnie nie zastopowała, to bym nieco za dużo powiedziała. Naprawdę nie wiem, jak by na to Polska zareagowała. Zostawmy to już książce, bo tam umieszczę różne smaczki. Nie które bardzo pikantne.