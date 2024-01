Toruń. Wypił 100 ml wódki z sąsiadem i pojechał do narzeczonej, która poroniła. Sąd dał mu szansę: nie ma zakazu kierowania

Sąd Rejonowy w Toruniu dał szansę młodemu mężczyźnie, którego policja złapała na drodze po alkoholu. Wypił dwa kieliszki imieninowej wódki, odczekał 3 godziny i pojechał do narzeczonej, która poroniła. Gorzko tego w sądzie żałował...

Widzisz wypadek? Tak trzeba się zachować

Pan M. to 34-letni rolnik, prowadzący gospodarstwo pod Toruniem. Przejął je po rodzicach i to na jego głowie jest teraz cały interes. Ojciec jest niepełnosprawny, porusza się na wózku inwalidzkim, a do tego cierpi na chorobę nowotworową. Mama skupia się na opiece nad nim. Oboje utrzymują się tylko z niskich emerytur rolniczych, wiec to syn płaci za nich rachunki. Młody rolnik zajmuje się gospodarką, która znajduje się 12 km od domu - musi tam dojeżdżać. Ma poważne zobowiązania wobec Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Otrzymał z niej dotację w wysokości 60 tys. zł i jeżeli nie wywiąże się z biznesplanu, to będzie musiał zwrócić całe dofinansowanie. Prawo jazdy mężczyzna ma od 16 lat. Nigdy przez ten czas nie zdarzyło mu się prowadzić auta po alkoholu. Wszystkie te okoliczności Sąd Rejonowy w Toruniu wziął pod uwagę zajmując się sprawą pana M. Stanął on przed nim oskarżony o jazdę na podwójnym gazie - wpadł w ręce policji, mając w organizmie około 0,9 promila alkoholu.

Smutny dzień imienin. "Mała wódka" z sąsiadem i wyprawa do narzeczonej

W ręce policjantów mężczyzna wpadł rok temu, 20 stycznia 2023 roku. To był dzień jego imienin, ale nastroju do świętowania pan M. nie miał. Dowiedział się o tym, że jego narzeczona poroniła ich wspólne dziecko.

Późnym popołudniem do pana M. zajrzał sąsiad. Solenizant wypił z nim 100 ml wódki i na tym jego świętowania się skończyło. Mężczyzna odczekał 3 godziny i dopiero późnym wieczorem wsiadł do samochodu, by pojechać do narzeczonej. - Czułem się dobrze i nie miałem świadomości, że jestem jeszcze pod wpływem alkoholu - tłumaczył w sądzie. Dodając, że do wsi, w której mieszka jego partnerka, nie miał możliwości dostać się żadnym innym środkiem lokomocji niż autem (brak połączeń PKP czy PKS).

Patrol policji zatrzymał kierowcę do kontroli drogowej około 22.30. Mundurowi polecili dmuchać w alkomat. I wyszło szydło z worka! Cztery pomiary wskazywały pomiędzy 0,8 a 0,9 promila alkoholu.

Pan M. już na etapie postępowania przygotowawczego przyznał się do winy, tłumaczył okoliczności, ale i mocno żałował. Szczególnie przeraziła go wizja zatrzymania prawa jazdy, bez którego nie mógłby dalej prowadzić gospodarstwa. Podobną postawę przyjął przed sądem, przed którym stanął oskarżony o przestępstwo opisane art. 178a par. 1 Kodeksu karnego (nietrzeźwa jazda). Grozi za nie grzywna, prace społeczne, a nawet do 2 lat więzienia. Poza tym - zakaz prowadzenia pojazdów.

Sąd w Toruniu dal szansę rolnikowi: sprawę umorzył na dwa lata próby. Ale kierowca dostał "po kieszeni"

Sprawa pana M. trafiła do VIII Wydziału Karnego Sadu Rejonowego w Toruniu. Tutaj uznano, że wina oskarżonego nie budzi wątpliwości. Dano jednak rolnikowi szansę - całe postępowania warunkowo umorzono na 2 lata próby. Na razie karą dla pana M. jest konieczność wpłacenia 5.000 zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Zakazu kierowania pojazdami nie dostał.

Skąd taki kredyt zaufania? Zadecydowały okoliczności, w jakich pan M. siadł za kierownicą, jego przyznanie się do winy, żal i skrucha, a także wcześniejsza niekaralność. Na rodzaj wymierzonej kary miała też wpływ sytuacja życiowa mężczyzny. Zgodnie z prawem, kierowcy jadącemu na "podwójnym gazie" sąd może, ale nie musi wydać zakaz kierowania pojazdami.

- Mając na uwadze fakt, że oskarżony posiadający prawo jazdy od 16 lat nigdy wcześniej nie naruszył przepisów ruchu drogowego, które doprowadziłby do zatrzymania mu dokumentu prawa jazdy i nie był karany za przestępstwa, świadczy o tym, że również w realiach przedmiotowego zdarzenia nie ma konieczności orzekania zakazu prowadzenia pojazdów. Tym bardziej, iż z powodu obecnej sytuacji zawodowej i rodzinnej oskarżonemu niezbędne są uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych. W ocenie sądu cele postępowania zostaną również osiągnięte mimo niezastosowanie tego fakultatywnego środka - podsumowała sędzia Angelika Kurkiewicz, uzasadniając wyrok.

PS Wyrok wraz z uzasadnieniem w tej sprawie 24 stycznia br. opublikowany został w Portalu Orzeczeń Sądowych i oznaczony jako nieprawomocny. WAŻNE. Z uzasadnienia wyroku: "W ocenie Sądu również stopień winy oskarżonego nie był znaczny. Trzeba tu podkreślić, że oskarżony, nie pomyślał, że może być pod wpływem alkoholu i bez namysłu wsiadł do samochodu, aby pojechać do swojej dziewczyny, która wcześniej poroniła ich wspólne dziecko".

"Sąd warunkowo umarzając postępowanie miał także, a może przede wszystkim na uwadze właściwości i warunki osobiste oskarżonego oraz dotychczasowy sposób życia. Oskarżony ma 34 lata. Nigdy dotąd nie był karany sądownie, w swoim dotychczasowym życiu przestrzegał porządku prawnego. Ma stabilną sytuację życiową i rodzinną. Nadto pomaga w opiece nad schorowanym ojcem. Na uwzględnienie zasługiwała również postawa oskarżonego, jego przyznanie się do winy, wyrażenie skruchy i złożenie szczerych wyjaśnień".

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!