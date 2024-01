Co się dzieje z parkingiem na toruńskim bulwarze? Władze miasta na mieszkania już go nie zamienią...

Przypomnijmy, że od 2000 roku parking ten dzierżawił od miasta Polski Związek Motorowy. Umowa dzierżawy obowiązywała do 31 grudnia 2020 roku, kilka miesięcy przed jej końcem prezydent Michał Zaleski przedstawił Radzie Miasta Torunia projekt uchwały, który zakładał, aby bez przetargu przedłużyć umowę najmu jeszcze o dwa lata, a następnie parking przekazać PZM w zamian za mieszkania, które by wzbogaciły zasoby lokalowe gminy.

Ile miejsc dla autokarów miało być na wyremontowanym parkingu?

Sprawa wzbudziła kontrowersje. Parking przy Bulwarze jest jedynym miejscem w bezpośrednim sąsiedztwie starówki, w którym mogą parkować autokary wycieczkowe. Dla miasta ma on znaczenie strategiczne. Władze miasta przekonywały, że PZMot. to partner bardzo solidny, zaś parking wymaga remontu, na co miasto nie ma pieniędzy, ale w co mógłby zainwestować PZMot. Z drugiej strony pojawiły się zastrzeżenia, zgłaszane m.in. przez toruńskich przewodników, że na parkingu, który przestanie być własnością gminy, zabraknie miejsc dla autobusów. Obawy okazały się słuszne, bo jak informowaliśmy w 2020 roku, na wyremontowanym parkingu w sezonie turystycznym miało się zmieścić tylko 14 autokarów. Sami przedstawiciele PZMot przyznali, że to zdecydowanie za mało.