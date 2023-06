Premiera w Horzycy. Na koniec sezonu toruński teatr proponuje groteskową komedię drogi

„Dropie” w reżyserii Marcina Libera to groteskowa komedia drogi, której bohaterka pracuje w bankomacie i mieszka w psiej budzie, potem mieszka w śmietniku, potem traci pracę w bankomacie i mieszka w lesie, potem nigdzie, potem zostaje artystką i mieszka z innymi artystami w piwnicy, potem w kiosku, potem w garażu, znowu nigdzie, a potem z tytułowymi ptakami z gatunku Otis tarda, które kiedyś wywalczyły Polsce wolność i niepodległość, a dziś znów wróciły do kraju, by ratować Polskę, naszą ojczyznę - tak spektakl zapowiada Teatr im. Wilama Horzycy.