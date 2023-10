Prezydent Torunia: W sprawie wyroku sądu wiceprezydent Bydgoszczy mówi nieprawdę

Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski wypowiedział porozumienie z 2009 roku, na mocy którego śmieci z Torunia były dostarczane do tamtejszej spalarni. Jej budowa była wspólnym przedsięwzięciem obu miast. Prezydent Bydgoszczy wskazał na wady prawne porozumienia, które znalazła wynajęta przez niego kancelaria prawna. W praktyce chodziło o koszty transportu śmieci do spalarni prowadzonej przez bydgoską spółkę ProNatura. Ta od 1 stycznia zaczęła naliczać nowe, znacznie wyższe stawki za odpady z Torunia dostarczone do spalenia.

Spór Torunia z Bydgoszczą o śmieci: efektem była podwyżka

Spór o wysokość stawek trwał przez kilka miesięcy. Ostatecznie władze Torunia i Bydgoszczy w nowym porozumieniu ustaliły nowe, obowiązujące od 1 kwietnia. W efekcie z prawie 19 mln zł do nieco ponad 26 mln zł wzrosły roczne koszty dostawy śmieci z wysypiska przy ulicy Kociewskiej w Toruniu do bydgoskiej spalarni. Konsekwencją tego są wyższe stawki za odbiór śmieci uiszczane przez mieszkańców Torunia. Od 1 lipca wzrosły z 15 złotych do 20 złotych za osobę miesięcznie w zabudowie jednorodzinnej oraz z 14 złotych do 20 złotych za osobę miesięcznie w zabudowie wielomiesięcznej.

Chociaż Toruń i Bydgoszcz ustaliły nowe stawki za dowóz śmieci to spalarni, to nie zakończyło to sporu o porozumienie z 2009 roku. Prezydent Michał Zaleski zapowiedział skierowanie sprawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W trakcie negocjacji przedstawiciele Torunia i Bydgoszczy umówili się, że obie strony uznają werdykt NSA - wrócą do porozumienia z 2009 roku, jeśli zostanie uznane za ważne, ale uwzględnią to, co zostało ustalone w nowym. Innymi słowy - niezależnie od werdyktu sądu stawki na dowóz śmieci do spalarni się nie zmienią, a w sporze chodzi tylko i aż o prestiż.