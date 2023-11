Przedszkole z ulicy Gagarina świętuje półwiecze. Zaczynało jako placówka Merinotexu

Uroczystość okazji 50-lecia Przedszkola Miejskiego nr 9 odbyła się w sobotę 25 listopada w jego siedzibie, przy ulicy Gagarina 130. Byli liczni goście z prezydentem Torunia Michałem Zaleskim na czele, obecni i byli pracownicy placówki, delegacje z innych przedszkoli. Oczywiście uroczystość uświetniły występy przedszkolaków.

- Dziękujemy dyrektorom, wychowawcom grup, pracownikom i przedszkolakom wszystkich roczników, którzy w kolejnych dekadach tego 50-lecia dbali o dobry klimat i wysoki poziom opieki w swoim przedszkolu. Z wdzięcznością przyjmujemy wytrwałość i mądrość dorosłych oraz radość najmłodszych torunian, dla których ich przedszkole okazało się wymarzonym miejscem pracy lub szczęśliwego dzieciństwa – mówił prezydent Zaleski.

Przedszkole to nie tylko budynek, to przede wszystkim społeczność, która je tworzy! Każdy jest tu potrzebny, a wykonując rzetelnie swoje obowiązki przyczynia się do rozwoju placówki, zapewnienia bezpieczeństwa i właściwą w niej atmosferę – podkreślała dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 9 Małgorzata Zawadka.