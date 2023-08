W Galerii Copernicus napędzali tramwaj i wygrywali nagrody

„Załaduj się dobrą energią” – tak brzmi hasło przewodnie otwarcia nowej linii. Zanim 25 sierpnia pasażerowie ruszą na północ Torunia prawdziwymi tramwajami na prawdziwe tory, Miejski Zakład Komunikacji zaprosił do Galerii Copernicus do udziału w zabawie na energorowerach. Napędzane siłą mięśni rowery stacjonarne wytwarzały prąd, a ten wprawił w ruch miniaturowe tramwaje poruszające się po makiecie torowiska. Ci, którzy wytworzyli najwięcej prądu, mieli szansę na upominek.

Czwartkowe pedałowanie

Zabawę przeprowadzono w czwartek, 10 sierpnia, w godz. 16-19. Akcja odbyła się w rejonie strefy restauracyjnej, przy wejściu do Centrum, obok Medicine. Tego dnia MZK podało również do publicznej wiadomości program wszystkich wydarzeń związanych z otwarciem linii tramwajowej.

W piątek, 25 sierpnia, uroczystości rozpoczną się o godzinie 15.30 paradą tramwajów na alei Solidarności. W godzinach 15.40 - 16.15 na trasie: aleja Solidarności - pętla Heweliusza - przystanek Grasera kursować będą zarówno tramwaj turystyczny, jak i te najnowsze, choć nie będą się zatrzymywały na wszystkich przystankach (stawać będą jedynie na Przystankach Dobrej Energii, przy wiatach zaaranżowanych przez toruńskich artystów). Z kolei w godzinach 16.30-20 na parkingu przy Przedszkolu Miejskim nr 18 przy ul. Grasera 3 odbędzie się Festyn BiT City, na którym zaplanowano m. in. animacje dla dzieci, konkursy dla młodszych i starszych, zumbę, prezentację wozów technicznych i autobusu elektrycznego, wystawę kasowników, wybijanie okolicznościowych monet, małą gastronomię oraz występ zespołu „Żuki”.

Przejażdżki za darmo

W kolejnych dniach, od 26 do 31 sierpnia, będzie można się z kolei przejechać na trasie aleja Solidarności - pętla Heweliusza za darmo. W godzinach 10-20 swing będzie odjeżdżał z alei Solidarności co pół godziny, a turystyczny co półtorej.