Przy ul. Poznańskiej w Toruniu powstanie kolejny dom seniora. Miasto dostało dofinasowanie

Dom seniora na Glinkach

- Ośrodek wsparcia usytuowany będzie w miejscu dostępnym dla seniorów oraz przystosowanym do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami - informują służby prasowe wojewody Michała Sztybla. - Działalność bieżąca Dziennego Domu „Senior+” polegać będzie na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego. W placówce zapewniony zostanie transport podopiecznych z miejsca ich zamieszkania do Dziennego Domu i odwrotnie, a także całodzienne wyżywienie, na co składać się będą minimum dwa posiłki, z czego jeden gorący, Dzienny Dom „Senior+” w Toruniu zapewniać będzie seniorom co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku (40 godzin tygodniowo).

Część tych pieniędzy, a dokładnie 400 tys. zł trafi do Torunia. Przy ul. Poznańskiej 296 C powstanie kolejne miejsce dedykowane osobom starszym mieszkającym w Toruniu.

Zapotrzebowanie na placówki takie jak Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów w Toruniu rośnie. Co na to władze miasta?

Nowe z unijnym wsparciem

Pomoc sąsiedzka

Warto dodać, że w regionie realizowany jest także Program senioralny „Korpus Wsparcia Seniorów”. Dotyczy on usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w formie usług sąsiedzkich. Powinny one obejmować swoim zakresem wsparcie społeczne oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego dostosowane do indywidualnych potrzeb. Świadczenie tego typu usług może być realizowane m.in. w godzinach porannych, popołudniowych, wieczornych, nocnych, w dniach ustawowo wolnych od pracy oraz w święta, jak również poza godzinami pracy opiekunek ośrodka pomocy społecznej.

Jak podaje urząd wojewódzki, liczba planowanych do uruchomienia środowisk pomocy sąsiedzkiej w ramach MODUŁU I programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 w województwie kujawsko-pomorskim to 298. Przewidywana liczba osób objętych wsparciem w roku 2024 w ramach MODUŁU I programu "Korpus Wsparcia Seniorów" – 308. Przewidywana liczba osób objętych wsparciem w ramach MODUŁU II w roku 2024 w województwie kujawsko-pomorskim to 511, a w tym 29 nowych osób dla których zostaną zakupione opaski i system obsługi oraz 482 osoby kontynuujące program, dla których zostanie opłacony system obsługi opasek bezpieczeństwa zakupionych w poprzednich latach.