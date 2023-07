Jesteś seniorem i szukasz "złotej rączki"? Toruńska Kamienica Inicjatyw pomoże za darmo!

- Toruńskie Centrum Usług Społecznych zrobiło badania wśród seniorów i okazało się, że brakuje im pomocy w drobnych naprawach - mówi Maciej Zieliński z Kamienicy Inicjatyw, odpowiedzialny za akcję "Złota Rączka". - Miasto ogłosiło, że szuka kogoś, kto by się tego podjął. Złożyliśmy ofertę i została ona przyjęta. Trochę się obawialiśmy, że seniorzy mogą mieć obawy przed wpuszczeniem obcej osoby do domu, ale od początku nasza akcja cieszy się dość dużym zainteresowaniem. Od czerwca nasz pracownik usunął już 40 usterek. Najlepiej najpierw zadzwonić do nas, umówić termin wizyty, a potem przyjść wypełnić niezbędny formularz. Dodam, że pomoc dotyczy nie tylko osób samotnych, ale również i małżeństw. Najważniejszym kryterium jest skończone 60 lat.