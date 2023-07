Toruń. Będzie rozbudowa toruńskiego hospicjum „Nadzieja”

- Znajdziemy te pieniądze - obiecał Piotr Całbecki. - Musimy to zrobić. Jeśli w ramach solidarności wybudujemy coś dla tych, którzy są w bardzo trudnej sytuacji i potrzebują pomocy, to potem poradzimy sobie również z budową dróg, siedzib dla instytucji kulturalnych, itd. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom hospicjum, którzy chronią najsłabszych mieszkańców województwa. Dzień w dzień troszczą się o swoich podopiecznych. Zanim pojawiła się fundacja żyliśmy w niewiedzy. Dopiero gdy ktoś do nas zapukał i poprosił o pomoc coś się zmieniło. Gdyby nie taka aktywność obywatelska urzędy, które my sprawujemy, byłyby martwe lub niewydolne. Organizacje pozarządowe otwierają te obszary, o których nie wiemy. Budujemy szpitale, powiaty są zobowiązane budować Domy Opieki Społecznej czy inne ośrodki wsparcia, a czasami okazuje się, że to nie wystarcza, trzeba zrobić coś dodatkowo, szukać miejsc, w których można coś pomóc.