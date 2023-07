Tramwaje na osiedle JAR w Toruniu ruszą 1 września. Opóźnienia nie będzie

- Budowa linii tramwajowej do północnej części miasta powoli dobiega końca - stwierdził. - To długi odcinek, około 13 kilometrów pojedynczego toru z bardzo ciekawym rozwiązaniem skrzyżowania torów tramwajowych z kolejowymi. To jednak tylko ciekawostka. Najważniejsze w całej inwestycji było usprawnienie komunikacji w mieście, zapewnienie transportu najbardziej przyjaznego środowisku naturalnemu. Zachęcam mieszkańców Torunia do korzystania z nowych linii, lepiej chyba odstawić samochód i pojechać do miejsca które chce się osiągnąć tramwajem, który nie stoi w korkach. Cała inwestycja to bardzo duży wydatek, 266 milionów złotych, z tego 46 milionów na zakup pojazdów. Pozostałe środki zostały przeznaczone na budowę linii oraz przebudowę lub modernizację dróg, skrzyżowań, sygnalizacji świetlnych, czyli tego, co ma usprawnić przemieszczanie się. Inwestycja mogła być przeprowadzona głównie dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej i w kończącym okres programowania dofinansowaniu z europejskiego Programu Infrastruktura i Środowisko.