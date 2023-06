Pustki i szyldy "na wynajem". W Domu Towarowym PDT w Toruniu zakupów nie zrobimy

W ostatnich dniach na internetowym profilu "Kiełpiński konkretnie", który prowadzi dziennikarz Jacek Kiełpiński, pojawił się krótki filmik pokazujący wnętrza miejsca, które powinno tętnić życiem i być odwiedzane przez licznych kupujących. Nagranie odbiło się szerokim echem, gdyż pokazuje, jak mocno Dom Towarowy PDT opustoszał po pandemii.

Do niegdyś popularnego miejsca handlu zajrzeliśmy i my. Widoki rzeczywiście nie nastrajają pozytywnie - w całym centrum nie spotkaliśmy ani jednego klienta. Trudno się zresztą dziwić, gdyż wielkiego wyboru nie ma. Nie jest to w żadnym razie zarzut wobec prowadzonych biznesów - po prostu są one już ostatnimi miejscami, które jeszcze w domu towarowym działają. Na parterze działa salon popularnej marki jubilerskiej, natomiast na pierwszym piętrze studio tatuażu. I to wszystko, jeśli chodzi o główną część domu towarowego - ponadto czynny jest jeszcze sklep duńskiej sieci mający osobne wejście od Rynku Staromiejskiego i pub w piwnicy, formalnie także będący częścią Domu Towarowego PDT.