Toruń. Od rynku do rynku - co się zmieniło na głównym trakcie starówki? Tania odzież, tanie buty, tania książka...

Przemierzamy główny trakt starówki od Rynku Nowomiejsku do Rynku Staromiejskiego. Co się tu zmieniło w ostatnim czasie? Przybyło tanich: butów, książek i odzieży. Pojawiły się też jednak nowe restauracje. Zapachu luksusu nie czuć...

Po zmroku toruńska starówka ma swój niepowtarzalny klimat i nawet najbardziej krytycznych obserwatorów potrafi nadal zachwycić. Nie widać wtedy wyraźnie pustych witryn na deptaku, a i śmieci walające się przed Żabkami czy Biedronkami mniej kłują w oczy. Za dnia "salon starówki" prezentuje się jednak wyraźnie. Szczególnie w ostrym, zimowym słońcu, a w takim właśnie przemierzamy trakt od Rynku Nowomiejskiego przez ulice Królowej Jadwigi i Szeroką po Rynek Staromiejski. Jakie zmiany zaszły tu w ostatnich miesiącach?

Rynek Nowomiejski. "Tu można negocjować" czyli tanie buty i puste witryny

Smutno wciąż wygląda wschodnia pierzeja Rynku Nowomiejskiego, czyli ta biegnąc od kościoła św. Jakuba w kierunku ul. Sukienniczej. Jak zaczarowane przez złego maga kolejny rok już zioną pustka nie tylko okna po działającym tu przez lata warzywniaku, ale i sąsiednie. Ciemne są też witryny w lokalu, w którym kiedyś działało studio taneczne Jagielskiego.

- Tylko my tu chyba zostaniemy już na zawsze - wzdychają panie z poczty. One akurat od lat liczą na przeprowadzkę do większego i wygodniejszego, także dla klientów lokalu. W tym w XXI wieku nadal nie ma nawet podjazdu dla niepełnosprawnych, a i ciasnota dokucza. No, ale z obiecywanych onegdaj przenosin kolejny rok są nici.

Co nowego na Nowym Rynku? Tuż przy Żabce pojawił się nowy sklep. To outlet "Świat butów" z asortymentem w bardzo przystępnych cenach. "Tu można negocjować" - zachęca sklep już z witryny. I klientów nie brakuje. Rewolucji to pod tym adresem nie oznacza, bo wcześniej działał tu sklep z tanią książką.

Ulice Królowej Jadwigi i Szeroka. "Tania książka" i konkurencja lumpeksów

"Salon starówki", czyli jego dwie główne ulice, także w dzień powszedni tętnią życiem, niezależnie od pory. Trochę tylko za sprawą mieszkających tutaj ludzi. W obrębie starego miasta nie jest już ich zbyt wielu - to dokładnie 4.412 osób zameldowanych na pobyt stały i 588 na czasowy (dane urzędowe z końca grudnia ub.r.). Do tego jednak - grono ludzie niezameldowanych, np. wynajmujących pokoje czy "M".

Ruch czynią w centrum pracujący tu ludzie, interesanci, uczniowie, studenci i goście - z innych rejonów miasta czy kraju. Tych ostatnich w czasie zimowych ferii łatwo rozpoznać: najczęściej w towarzystwie dzieci, z komórkami przy oku (zdjęcia!), na luzie.

Co nowego zobaczą przy ul. Królowej Jadwigi? W kamienicy pod numerem 3 pojawiła się "Tania książka". Outlet - przedstawia się biznes z witryny. Ruch jest, a książki wcale aż takie tanie nie są. - Ale co dziś jest tanie, proszę pani? - retorycznie pyta starszy pan, który w księgarni szuka prezentu dla wnuka. Ulica Szeroka od grudnia "pochwalić się" już może dwoma lumpeksami. Tak się ciekawie składa, że sklepy działają praktycznie na przeciwko siebie. Ten po stronie lewej (zmierzając w kierunku pomnika Kopernika) był pierwszy. Ten po stronie prawej natomiast - "Second Life" - robi mu konkurencję od niedawna. I jest ciekawie! - No, biegamy czasem od drzwi do drzwi, jak są okazje - śmieją się klientki. Obie nasze rozmówczynie mieszkają na starówce i bardzo sobie cenią taką tanią ofertę. Bo to nie tylko okazja do kupna tańszego ubrania, ale i innych rzeczy, nawet chemii gospodarczej, słodyczy czy kawy (w pierwszym z lumpeksów). - A jak ktoś krytykuje takie sklepy na starówce, to niech pomyśli, że tu przecież zwykli ludzie też mieszkają! - podsumowują torunianki.

Rynek Staromiejski. Wielki powrót "Sphinxa" i debiut pizzy rzymskiej

Zapachu luksusu na Szerokiej jakoś nie czuć. Urody jednak wciąż dodają jej witryny sklepów z piernikami, szczególnie ten Igi Sarzyńskiej. Klimatu natomiast - księgarnie, herbaciarnie i mydlarnie. Gastronomiczna oferta na deptaku też jakaś luksusowa nie jest. Najbardziej oblegane są McDonald's i lokale z kebabem. Choć, uczciwie trzeba przyznać, że nietania restauracja "Szeroka 9" na brak gości nigdy nie narzeka.

A na Rynku Staromiejskim? Tu w lutym pojawiły się dwie gastronomiczne nowinki. Po pierwsze odnotować trzeba "wielki powrót "Sphinxa". Lokal z shoarmą działał u zbiegu ul. Żeglarskiej i rynku od 1999 do 2020 roku. Zamknął drzwi przybity pandemią. Teraz wrócił w to samo miejsce.

- I bardzo dobrze! Mnie to akurat cieszy - nie kryje pani Iwona, nauczycielka ze starówki. Ma swoje wspomnienia związane z tą restauracją, a poza tym docenia fakt, że to sieciówka działająca w centrach największych polskich miast. Musi więc trzymać poziom, jeśli chce się na nich utrzymać. - To źle Toruniowi nie wróży - uważa. Nie brakuje jednak i głosów krytycznych. Bo wielu marzyłoby o jakiejś egzotyce czy luksusie pod tak prestiżowym adresem. Pytanie tylko: z myślą o własnym stołowaniu się, czy turystów z grubym portfelem?

Inną ofertę ma druga z nowych restauracji. To "Autentica", która właśnie otworzyła drzwi przy Rynku Staromiejskim 25. Sukcesem dla starówki jest fakt, że w ogóle cokolwiek tutaj ruszyło - przez długi czas miasto nie mogło znaleźć najemcy opuszczonego przez Informację Turystyczną lokalu. Ale, wreszcie: jest najemca, zaadaptowany z szacunkiem do zabytkowych wnętrz lokal i całkiem ciekawa oferta. - Po rocznym remoncie otworzyliśmy wyjątkowe miejsce, w którym między innymi serwujemy pizzę w stylu rzymskim. To jedyne miejsce w Toruniu, gdzie można zjeść włoską pizzę na unikatowym cieście rodem ze stolicy Włoch – zapewnia inwestor Krzysztof Piotrowski. A dodajmy, że obok pizzerii działa tutaj coctail bar.

Na starówce mieszkają też jednak osoby niezameldowane, np. wynajmujący pokoje czy "M" studenci (choć nie tylko).

Kto "robi ruch" na starym mieście? Mieszkańcy, interesanci kilku banków czy instytucji, pracownicy, uczniowie oraz goście - z innych dzielnic (najczęściej w weekendy i święta), innych miast czy z zagranicy.

