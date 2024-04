Toruńska pracownia świec sojowych rozwija skrzydła. W Melt Me Tender znajdziemy rękodzieło z miasta

Od niewielkiego metrażu do dwóch pięter

Paweł Olszewski – założyciel pracowni – przygodę ze świecami rozpoczął nieco przypadkowo. Zaczął je wytwarzać, by na licytacje na rzecz chorej mamy, zaczęły trafiać nowe przedmioty. Z początku tworzył świeczki w różnych kształtach – odlewał wosk do najróżniejszych, gotowych form, umieszczał w nich knot i wystawiał licytatorom. Z czasem jednak przerodziło się to w ogromną pasję, aż w końcu otworzył własną pracownię. Mieściła się ona na Bydgoskim Przedmieściu. Wraz z rozwojem pracowni przeniósł ją w samo serce Torunia – na Wielkie Garbary 10.

Kapibara książkara, kapibara rośliniara

– Zawsze staramy się trochę zaskakiwać, dlatego wprowadzamy świece sezonowe. Poza tym pracujemy nad specjalnym zapachem dla programu Made In Toruń – opowiada Paweł Olszewski. – Ponadto w naszej pracowni można znaleźć także kadzidła zapachowe czy woski.

To, co zdecydowanie przyciąga wzrok i sprawia, że uśmiech sam się pojawia, to kolekcja świec z kapibarą – kapibara książkara, kawusiara, rośliniara, herbaciara czy porządkara… Na każdej ze świec pojawia się specjalna naklejka przedstawiająca zwierzę w różnym wydaniu. Ma ono odzwierciedlać osobowość kupującego, ale także sprawić, że zapach przeniesie odbiorcę do bardzo czystego pomieszczenia czy pokoju pełnego książek.