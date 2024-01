Radni z klubu "Aktywni dla Torunia" chcą, by mieszkańcy zdecydowali o nazwie dla swojego osiedla

Uwolnić miasto od uchwały

"Aktywni dla Torunia" przygotowali więc projekt uchwały, który uchyla uchwałę z 2022 roku dotyczącą wystąpienia do ministra spraw wewnętrznych i administracji o zmianę i ustalenie nowej nazwy dla północnej części miasta. Wszystko po to, by móc rozpocząć dyskusję od początku i przeprowadzić rzetelne konsultacje społeczne. Mówiąc wprost, "Aktywnym dla Torunia" chodzi o to, by zwolnić miasto z konsultowania nazwy Osiedle Niepodległości.