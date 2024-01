"Remi" z Inowrocławia zachwyca w The Voice Senior 2024! A jak potoczyły się losy torunianek, które występowały w tym programie?

Przesłuchania w The Voice Senior

W tegorocznej edycji programu The Voice Senior (TVP) właśnie trwają przesłuchania w ciemno. Jurorzy, odwróceni tyłem do uczestników, wysłuchują ich wykonań. Przynajmniej jedno odwrócone krzesło jurora gwarantuje przejście do kolejnego etapu.

Tak w sobotę (13.01) stało się po występie pochodzącego z Inwrocławia "Remiego", czyli 61-letniego Remigiusza Juśkiewicza. Przepustką do dalszej rywalizacji wokalistów amatorów w wieku 60 plus okazała się piosenka "The Marshall Tucker Band" amerykańskiego zespołu rockowego.

Remigiusz "Remi" Juśkiewicz, pochodzący z Inowrocławia, a żyjący dziś w Londynie artysta i listonosz, występuje w tegorocznej edycji programu The Voice Senior (TVP). Dwa lata temu w tym talent show udział wzięły dwie torunianki: Lucyna Bering i Grażyna Rutkowska-Kusa. Dodał im życiowego powera! TVP/fb/Polska Press archiwum

-Urzekł mnie głos i to, że wiesz, o czym śpiewasz – tak oceniła jego występ jurorka Halina Frąckowiak, która odwróciła fotel. Odtąd jest trenerką "Remiego" i na warsztatach przygotowuje go do kolejnych etapów programu.